Андраш Ласло шукав інформацію про діяльність партнерів агентства США з міжнародного розвитку в Угорщині

Представник премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана Андраш Ласло намагався отримати від американців дані для посилення репресій проти політичних опонентів перед виборами 2026 року. Про це у суботу, 17 травня, повідомило Reuters.

За даними видання, депутат Європейського парламенту від правлячої партії «Фідес» і уповноважений Орбана з розслідування іноземного втручання Ласло намагався отримати від чиновників Трампа інформацію про діяльність партнерів агентства США з міжнародного розвитку в Угорщині. Зокрема, його цікавили дані про організації та їхніх працівників.

«Отриману інформацію він хотів використати для посилення тиску на незалежні ЗМІ та громадські організації, що виступають проти Орбана», – зазначає Reuters.

Проте американські чиновники занепокоїлися можливим порушенням прав людини й свобод та відмовилися надавати ці дані.

«Деякі організації в Угорщині, які фінансуються USAID, мають дуже політичний характер і значний вплив на політичне життя Угорщини», – зазначив Ласло агентству.

Держдеп США підтвердив зустріч Ласло з офіційними особами, зокрема із заступником адміністратора USAID з питань управління та ресурсів Кеннетом Джексоном, заявивши, що вона була організована на прохання угорського урядовця.

Нагадаємо, Служба безпеки у п’ятницю, 9 травня, повідомила про викриття агентурної мережі воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала проти України. На Закарпатті спецслужба затримала двох агентів.

Того ж дня Угорщина заявила, що видворяє двох українських дипломатів та звинуватила їх у шпигунстві. У відповідь на дії Угорщини Україна вислала з Києва двох угорських дипломатів.