Якщо ви шукаєте легку, ароматну та водночас вишукану першу страву – спробуйте крем-суп з баклажанів. Його головна родзинка – запечені до рум’яної скоринки баклажани, які надають супу глибокого, насиченого смаку. Достатньо додати м’якуш овочів до бульйону зі спеціями, перебити все в блендері – і ніжна, оксамитова текстура гарантована.

Інгредієнти:

баклажани середнього розміру – 2 шт.;

цибуля – 1 шт.;

морква – 1 шт.;

часник – 2 зубчики;

оливкова олія – 2 ст. л. (+ додатково для смаження);

вода – 0,8-1 л;

вершки (15-20%) – 100 мл;

духмяний перець горошком – 2 шт.;

лавровий лист – 1 шт.;

сіль та перець за смаком.

Спосіб приготування:

Для приготування крем-супу з баклажанів спочатку запечіть овочі. Розріжте баклажани навпіл, злегка посоліть, скропіть олією та запікайте до м’якості в розігрітій духовці. Після цього виберіть ложкою м’якуш і відкладіть його.

Паралельно приготуйте овочеву основу: обсмажте нарізану цибулю та моркву на оливковій олії до золотистості, додайте подрібнений часник і прогрійте ще трохи. Влийте воду, покладіть спеції – лавровий лист і духмяний перець, трохи підсоліть. Варіть до готовності овочів.

Коли овочі зваряться, додайте до них м’якуш запечених баклажанів, вийміть спеції та перебийте все блендером до однорідної кремової текстури. Наприкінці додайте вершки, приправте сіллю й перцем за смаком, прогрійте ще кілька хвилин і суп готовий до подачі. Смакує чудово зі свіжою зеленню та грінками.