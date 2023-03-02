Ймовірним місцем появи американських військ у Чорноморському регіоні цього року може бути дельта Дунаю

Відразу два авторитетні медіа повідомили, що США можуть відкрити в Румунії ще одну військову базу, яка буде розташована в Чорному морі. Присутність американської армії в цьому регіоні Європи сприяла б посиленню східного флангу НАТО. Про це, зокрема, повідомили Radio Europa Libera та Newsweek Romania ввечері в четвер, 2 березня.

Правовою основою для розміщення американської чорноморської бази в Румунії може стати так званий «Акт безпеки в Чорному морі» (Black Sea Security Act). Цей документ у грудні 2022 року ухвалив комітет із закордонних справ Сенату США. У ньому йдеться про те, що США визнають Чорноморський басейн зоною російської агресії.

У документі також вказано, що країни Чорного моря є «важливими для протидії агресії російського уряду та внеску в колективну безпеку НАТО».

Як зазначають бухарестські ЗМІ, в «Акті про безпеку в Чорному морі» наголошується на необхідності «стабільної ротаційної військово-морської присутності НАТО в Чорному морі». Утім, журналісти зазначають, що Конвенція Монтре 1936 року може стати перешкодою для запуску цієї військової бази. Річ у тім, що Конвенція Монтре обмежує військові можливості нечорноморських країн у Чорному морі.

Але вони також цитують американський звіт, який описує, як обійти ці правила. Згідно з документом, війська США діятимуть у складі невеликого Чорноморського флоту під прапором Румунії або у складі військ НАТО.

За даними бухарестських ЗМІ, ймовірним місцем появи американських військ у Чорноморському регіоні цього року може бути дельта Дунаю, де американські моряки отримуватимуть підтримку ППО.

Зауважимо, що в Румунії вже є три бази армії США: у селі Міхаїл-Когелнічану, селі Девеселу та місті Кимпія-Турзій.