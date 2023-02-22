Генсек НАТО Єнс Столтенберг з лідерами кількох країн «Бухарестської дев’ятки», Варшава, 22 лютого 2023

Росія є найбільшою загрозою для безпеки країн «Бухарестської дев'ятки», тому члени B9 максимально посилюватимуть східний фланг НАТО, підтримуватимуть Україну і посилюватимуть тиск на РФ, йдеться в їхній спільній заяві.

Лідери Болгарії, Чехії, Естонії, Угорщини, Литви, Латвії, Польщі, Румунії та Словаччини оприлюднили спільну заяву за результатами надзвичайного саміту, який відбувся у Варшаві 22 лютого напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, пише «Суспільне».

«Рік тому Росія зруйнувала мир і безпеку в Європі, намагаючись силою підпорядкувати собі Україну. Дії Кремля призвели до різкої деградації безпекового середовища в євроатлантичному регіоні, серйозно погіршивши також безпеку наших партнерів», – йдеться у заяві.

У ній країни B9 назвали Росію найсерйознішою і прямою загрозою безпеці країн регіону і зобов'язалися запровадити нову оборонну позицію НАТО.

«Росія є найсерйознішою та прямою загрозою безпеці союзників. У відповідь на кровопролитну агресивну війну Росії союзники відповіли рішуче, згуртовано та відповідально. Щоб захистити своїх власних громадян і територію, члени Альянсу зобов’язуються запроваджувати нову базу стримування та оборонну позицію НАТО та зміцнювати військову присутність Альянсу в наших країнах», – йдеться в документі.

Цього разу участь у саміті «Бухарестської дев’ятки» також взяли президент США Джо Байден і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Саміт «Бухарестської дев’ятки» відбувся після того, як президент США відвідав Київ і Варшаву. Під час цих візитів він оголосив про надання Україні чергового пакета військової допомоги і пообіцяв Україні подальшу підтримку. Він також заявив, що США захищатимуть «буквально кожен дюйм» території НАТО, а Україна ніколи не стане жертвою Росії.