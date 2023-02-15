У Вашингтоні стурбовані тим, що українські військові швидко витрачають снаряди

Армія США уклала контракти з компаніями Northrop Grumman Systems Corp. та Global Military Products Inc. на 522 млн доларів на виробництво 155 мм артилерійських боєприпасів для України. Як повідомляє Радіо Свобода з посиланням на AFP, це зроблено на тлі побоювань, що ЗСУ швидко виснажують запаси таких снарядів, надані країнами-союзниками.

Агентство з посиланням на повідомлення сухопутних військ пише, що постачання нових боєприпасів планується розпочати у березні цього року. Контракт фінансується Ініціативою Пентагону щодо сприяння безпеці України.

«Війна в Україні споживає величезну кількість боєприпасів і виснажує запаси союзників. Поточні темпи витрачання боєприпасів в Україні у багато разів перевищують наші нинішні темпи виробництва. Це створює навантаження на нашу оборонну промисловість», – заявив раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Нагадаємо, раніше американські ЗМІ показали процес виготовлення у США артилерійських снарядів для Збройних Сил нашої країни. Зброю виробляють, зокрема, на заводах у Пенсільванії та Айові. У Пенсільванії створюють порожні снаряди, які згодом вирушають у сільську місцевість Айови. Вже в Айові фахівці наповнюють їх розплавленою вибухівкою та упаковують для доставки до нашої країни.

Відомо, що найстаріше виробництво розташоване у Скрентоні. Там сталеві снаряди почали випускати ще у 1950-х роках для Корейської війни.