Партія виготовлених артилерійських снарядів на заводі в США

Журналісти американської газети The New York Times відвідали заводи Міністерства оборони США, на яких виготовляють артилерійські боєприпаси, у тому числі для України.

Представники газети побували на заводі у Скрентоні штату Пенсільванія, де виготовляють корпуси боєприпасів, а також відвідали фабрику в Міддлтауні, штат Айова, – там готові корпуси снарядів наповнюють вибуховою речовиною та пакують для відправлення, зазначає портал «Мілітарний». Для цього вони отримали дозвіл від Пентагону.

Завод у Скрентоні вперше почав виготовляти сталеві снаряди на початку 1950-х років для Корейської війни. У виданні зазначають, що більшість з виготовлених там снарядів відправляють до України.

відео The New York Times/«Мілітарний»

Протягом усього виробничого процесу працівники проводять перевірку якості заготовок. Після заливки вибухівки снаряди проходять крізь рентгенівські промені, що виявляють будь-які порожнини всередині снарядів, які можуть негативно вплинути на бойове застосування боєприпасів. Це одна з остаточних перевірок якості, яку проходять артилерійські боєприпаси.

Далі деякі снаряди відправляються в Юму, штат Арізона, де на полігоні вони будуть вистрілені з гаубиць. Якщо вони пройдуть випробування, то решта десятків тисяч снарядів, зроблених у цьому місяці, будуть затверджені для використання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США планують впродовж наступних двох років збільшити виробництво артилерійських боєприпасів на 500%, випускаючи щомісяця 90 тис. снарядів. Таке рішення пов'язане із зобов'язанням США допомагати українцям зброєю у війні проти Росії.