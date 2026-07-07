Київ і надалі зацікавлений в отриманні МіГ-29

Питання передачі Україні польських винищувачів МіГ-29 наразі залишається невирішеним. Водночас Варшава підтвердила, що отримала новий запит від української сторони. Про це у понеділок, 6 липня, повідомило Міністерство оборони Польщі.

За словами міністра оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша, Київ і надалі зацікавлений в отриманні літаків, однак остаточного рішення щодо їх передачі поки не ухвалено. Водночас Косіняк-Камиш повідомив, що Україна запропонувала Польщі можливий обмін. За його словами, Київ готовий передати Варшаві безпілотники протягом найближчих двох років в обмін на винищувачі МіГ-29.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

«Вони представили свої пропозиції щодо передачі дронів до Польщі протягом найближчих двох років. Така можливість обміну є реальною, але це має бути саме обмін, а не лише передача з боку Польщі. Ми тут дуже обережні», – наголосив очільник Міноборони Польщі.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Нагадаємо, що Польща анонсувала передачу девʼяти радянських винищувачів МіГ-29 в обмін на технології безпілотних літальних апаратів у січні 2026 року. Та 29 червня віцепрем'єр-міністр та міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш розповів, що Київ буцімто відмовився ділитися дроновими технологіями, тому Польща відмовилася передавати Україні винищувачі.

На початку липня стало відомо, що Польща поступово виведе з експлуатації винищувачі МіГ-29, які раніше планували передати Україні в межах домовленостей про обмін на українські безпілотні технології.