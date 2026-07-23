Варшава та Київ досі ведуть переговори про передачу Україні польських винищувачів МіГ-29

Польща отримала пропозицію від однієї з країн НАТО щодо винищувачів МіГ-29, які раніше планували передати Україні. Водночас у Варшаві наголошують, що ключовими залишаються переговори безпосередньо з Києвом. Про це у середу, 22 липня, в ефірі Radio ZET заявив заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський.

За його словами, польська сторона отримала відповідну ініціативу від союзника по Альянсу, однак він не став уточнювати, про яку саме державу йдеться.

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«Однак головними наразі є наші переговори з Україною», – зазначив Залевський.

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Серед країн НАТО, окрім Польщі, винищувачі МіГ-29 наразі експлуатує лише Болгарія. Ще у 2019 році Софія розпочала оновлення авіапарку, замовивши американські винищувачі F-16. Проте через пандемію COVID-19 постачання затрималося, і перші літаки країна отримала лише у 2025 році.

Раніше польські медіа також припускали, що саме Болгарія може стати країною, яка отримає польські МіГ-29. Таку думку, зокрема, висловлював колишній міністр оборони Польщі Януш Онишкевич.

Нагадаємо, у грудні 2025 року Генеральний штаб Польщі повідомив, що Варшава та Київ ведуть переговори про передачу Україні польських винищувачів МіГ-29 в обмін на окремі українські технології у сфері безпілотників і ракет.

Згодом навколо цієї ініціативи виникли суперечності. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявляв, що Варшава не передаватиме Україні МіГ-29 через нібито відмову Києва ділитися технологіями безпілотників. Та уже за кілька днів польська сторона повідомила, що Україна й надалі зацікавлена в отриманні винищувачів і готова обговорювати їхній обмін на власні дронові технології.