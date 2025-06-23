Уляну Пастернак затримали у квітні 2023 року в Дрогобичі під час отримання хабаря

Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області виніс вирок інспекторці львівської податкової Уляні Пастернак, яка отримала 900 доларів хабаря від підприємця. Суд призначив їй 42,5 тис. грн штрафу.

Як вказано в матеріалах справи, Уляна Пастернак працювала головною інспекторкою відділу супроводження судових спорів позапланових та камеральних перевірок управління правового забезпечення ГУ ДПС у Львівській області. 25 квітня 2023 року на зустрічі із представником ТОВ «С Глобал Логістік» вона отримала 900 доларів хабаря (32,9 тис. грн за актуальним курсом НБУ). За ці гроші вона обіцяла вплинути на податкову комісію, яка ухвалює рішення про зупинення податкової накладної.

«У грудні 2022 року, податкові накладні цього підприємства були заблоковані у зв’язку із порушенням останнім законодавства. За хабар службовиця обіцяла, що допоможе вирішити питання щодо їх розблокування в Єдиному реєстрі податкових накладних», – повідомляли тоді в прокуратурі Львівщини.

У суді Уляна Пастернак свою провину визнала і підтвердила обставини справи. Тож, враховуючи обставини справи, суддя Андрій Хомик визнав її винною у отриманні хабаря та призначив 42,5 тис. грн штрафу. Вирок можна оскаржити в апеляції.