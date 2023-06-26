Слідство підозрює Андрія Щербака в налагодженні схеми незаконного відшкодування ПДВ підприємцям

Екс-керівника львівської податкової Андрія Щербака, а також двох його співробітників підозрюють у зловживанні службовим становищем і привласненні 40 млн грн бюджетних коштів, виділених на відшкодування ПДВ фірмі «Речстиль».

Про деталі цієї справи стало відомо з ухвал Личаківського районного суду про продовження термінів досудового розслідування. Як вказано в матеріалах справи, у травні 2022 року виконувач обов’язків керівника управління, його заступник, а також головний держінспектор відділу контролю за відшкодуванням податку на додану вартість домовились із ТОВ «Речстиль» про відшкодування ПДВ за рахунок бюджетних коштів. За версією слідства, керував злочинною групою в. о. керівника податкової. Він мав забезпечити проведення інспекторами податкової перевірки звітності «Речстиль», не зазначаючи у довідках про ризики і порушення законодавства, та не проводити у компанії позапланові перевірки.

Керівник податкової зі спільниками мав підробити документи таким чином, аби Держказначейство відшкодувало компанії «Речстиль» ПДВ, після чого ці кошти з рахунків виводили у готівку та ділили між усіма учасниками злочинної групи.

У червні компанія з підробленими документами подала декларацію про відшкодування ПДВ у розмірі 40 млн грн. Після того, як казначейство перерахувало компанії ці гроші, їх вивели на інший рахунок та поділили між собою керівник податкової, двоє його підлеглих та директор «Речстилю».

23 грудня 2022 року Держбюро розслідувань відкрило кримінальну справу щодо в. о. керівника ГУ ДПС у Львівській області та двох його спільників та повідомило їм про підозри за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 (зловживання владою) ККУ.

Слідство не розголошую імен фігурантів справи, однак відомо, що йдеться про керівника, який виконував обов’язки очільника управління з 10 лютого 2022 року. Тоді податковою керував Андрій Щербак, якого звільнили 20 грудня, тобто, за два дні до повідомлення про підозру. Того ж дня стало відомо, що ДБР проводить обшуки у керівників податкової. Кілька місяців до цього керівник ЛОВА Максим Козицький неодноразово звинувачував керівництво львівської податкової у зловживаннях з ПДВ.

19 червня Личаківський райсуд Львова продовжив термін досудового розслідування у цій справі до 22 грудня 2023 року. Слідчий суддя зазначив, що цей термін необхідний, аби вивчити документи, що слугують доказами у справі, та допитати свідків.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТОВ «Речстиль» зареєстроване майже два роки тому у Львові на вул. Півколо, 14 та займається продажем одягу та взуття. Одноосібною власницею та директоркою компанії вказана Діана Ходак.

Додамо, що після звільнення Андрія Щербака на його місце призначили Андрія Флиса. Однак у травні 2023 року, після п’яти місяців перебування на посаді, його відсторонили за підозрою у корупції його підлеглих. Із 10 травня в. о. керівника львівської податкової є 47-річний Микола Никитюк.