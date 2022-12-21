Андрія Щербака звільнили з посади керівника податкової Львівщини

Керівника головного управління ДПС у Львівській області Андрія Щербака звільнили з посади. Він виконував обов’язки начальника податкової області трохи більше як 10 місяців.

Про звільнення Андрія Щербака ZAXID.NET повідомили в податковій Львівщини. «Андрій Щербак не виконує обов’язки начальника ДПС Львівщини від вчорашнього дня, 20 грудня. Є відповідний наказ в.о. голови ДПС України», – розповіли в податковій Львівщини.

Новим виконувачем обов'язків начальника ДПС Львівщини призначили Андрія Флиса.

49-річний уродженець Донеччини Андрій Щебак виконував обов’язки начальника Головного управління ДПС у Львівській області з лютого цього року. Перед тим працював начальником відділу у Департаменті боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ДПС України. Обіймав різні посади в податковій міліції – від оперуповноваженого до заступника начальника управління – начальника відділу Головного оперативного управління ДФС України.

Раніше голова Львівської ОВА Максим Козицький заявляв про зловживання в податковій Львівщини з відшкодуванням ПДВ для бізнесу та звертався до уряду з проханням зреагувати на цю ситуацію.