На Буковині ВООЗ допомагає обласному центру з контролю та профілактики хвороб відстежувати контактних осіб хворих на коронавірусну інфекцію. Лікарі тричі за 14-денний період самоізоляції можуть зв’язатися з контактною особою, щоб дізнатися про її самопочуття. Про офіційний запуск проекту заявили 27 липня під час спільної прес-конференції із главою національного бюро ВООЗ в Україні, доктором Ярно Хабіхтом.

Аби втілити проект, ВООЗ у червні передала лабораторному центру міста 90 мобільних телефонів, два комп’ютери та відповідне програмне забезпечення. Подібну ініціативу область реалізує першою в Україні, а отриманий досвід планують реплікувати на інші регіони України.

«Протягом останніх двох-трьох місяців ми працювали з місцевим департаментом охорони здоров’я, Центром з контролю та профілактики хвороб над проектом з відстеження контактних осіб. Власне, такий моніторинг вперше був запроваджений саме у Чернівецькій області. Потім цей досвід можна буде реплікувати на інші області України», – зазначив Ярно Хабіхт.

Як розповіла головна санітарна лікарка Буковини Наталія Гопко, завдяки цьому проекту епідеміологам стало значно легше проводити епідрозслідування. «Кожній контактній особі ми телефонуємо тричі за 14 днів, дізнаємося про стан її здоров’я та оперативно аналізуємо отримані дані. Це допоможе нам переривати ланцюги інфікування і забезпечувати локалізацію епідемічних процесів. Раніше ми опинялися серед великих стосів паперів, які фізично було неможливо проаналізувати», – пояснила Наталія Гопко.

Додамо, що від кінця червня у Чернівецькій області щодня виявляють менше десяти випадків інфікування коронавірусом. Від початку пандемії в області виявили понад 80 тис. інфікованих Covid-19, із них померло 1796 хворих, одужало – понад 78 тисяч осіб. Зараз на коронавірус хворіє 125 мешканців області.