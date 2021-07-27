Минулого тижня розпочався п’ятий етап вакцинації українців від коронавірусу, в межах якого щепитися можуть усі охочі віком від 18 років. ZAXID.NET пояснює, як записатися на вакцинацію, чим щепитися та чи можна обрати вакцину.

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Чим щеплюють українців?

Україна використовує для вакцинації від коронавірусу вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech, CoronaVac/Sinovac Biotech, AstraZeneca (Covishield, SKBio) та Moderna. Повне щеплення цими вакцинами передбачає дві ін’єкції препарату.

Крім цього, на початку липня в Україні зареєстрували вакцину Janssen компанії Johnson & Johnson. Ця вакцина передбачає одну дозу препарату.

Де і чим вакцинуватися у Львові?

У Львові та області працюють 17 центрів вакцинації, де можна вакцинуватись в порядку живої черги, або записавшись попередньо на вакцинацію телефоном або через сайт Helsi.me. У Львові вакцинуватись можна у таких центрах вакцинації:

стадіон «Арена Львів», вул. Стрийська, 199, запис у електронну чергу тут;

ТРЦ Forum Lviv, вул. Під Дубом, 7б, запис у електронну чергу тут;

Центр Довженка, просп. Червоної Калини, 81, запис у електронну чергу тут;

ТРК Victoria Gardens, вул. Кульпарківська, 226а, запис у електронну чергу тут;

СТРЦ Spartak, вул. Гетьмана Мазепи, 1б, запис у електронну чергу тут;

IQMED Clinic, вул. Липова Алея, 15, запис у електронну чергу тут;

Народний дім у Брюховичах, вул. Івасюка, 2.

На «Арені Львів», у Forum Lviv, Центрі Довженка, IQMED Clinic та в Народному домі Брюховичів вакцинують лише препаратом Moderna. а у СТРЦ Spartak та ТРК Victoria Gardens можна щепитися лише китайською вакциною CoronaVac. Повний перелік центрів вакцинації можна переглянути за посиланням.

Як розповів ZAXID.NET регіональний координатор із вакцинації у Львівській області Олег Когут, повідомив ZAXID.NET, що у центрах вакцинації поки що не використовують препарат компанії Pfizer, адже наявні в області вакцини використають для вакцинації другою дозою тим,хто вже нею щепився.

«Ми плануємо розподіл вакцин у центрах вакцинації з урахуванням попередніх їх днів роботи. Всі замовлення отримуємо через електронну форму раз на тиждень, але якоїсь спеціалізації, що там ми використовуємо лише Pfizer, а там – лише Moderna, немає», – розповів Олег Когут.

Тож перед записом на щеплення дізнатися, яка вакцина наявна в пункті вакцинації, можна в реєстратурі, сімейного лікаря, в кабінеті щеплень чи в медиків мобільної бригади.

Щепитися у центрах вакцинації зможуть усі охочі, хоча пріоритет надається вразливим групам населення – людям віком від 60 років та людям із супутніми захворюваннями. Також пріоритетними групами є медики, освітяни, соціальні працівники та військові, які контактують з великою кількістю людей.

Працівників держструктур, органів місцевого самоврядування, а також організовані колективи з понад 50 охочими щепитися вакцинують мобільні бригади за місцем роботи. Організацією такого щеплення займаються самі роботодавці. Також записатися на вакцинацію можна через свого сімейного лікаря. Якщо з певних причин ви не можете прийти на вакцинацію самостійно, додають у МОЗ, тоді можна викликати мобільну бригаду за телефоном 0 800 60 20 19.

Крім цього, вакцинуватися можна в міських поліклініках, де працюють кабінети щеплень. Записатися на вакцинацію можна на сайті Helsi.me, або отримати ін’єкцію за чергою безпосередньо в поліклініці.

А як же запис до «Дії»?

У додатку «Дія» зникла можливість записатися на викцинацію. Так само немає повідомлення, якщо ви записатися на вакцинацію ще у лютому, коли вона почалась в Україні. В Міністерстві охорони здоров’я це пояснюють тим, що тепер вакцинуватися можуть усі охочі і потреби в черзі в «Дії» немає.

Чим особливі вакцини, якими щеплюють українців?

Moderna – це мРНК-вакцина, розроблена американською компанією Moderna. Вона має кодову назву mRNA-1273 та торговельну назву Spikevax. Вакцина схвалена ВООЗ та Європейським агентством із лікарських засобів. Для повного щеплення цією вакциною необхідно отримати дві дози з інтервалом у 28 днів. Ефективність вакцини становить 94,1%.

Вакцина несе частину генетичного коду вірусу, до якого імунна система людини має сама виробити антигени. Переважно ці антитіла виробляються непомітно, однак деякі вакциновані можуть відчувати слабкість, біль у місці щеплення та підвищення температури. Проте такі симптоми є нормальними: таким чином організм і виробляє імунітет до хвороби.

CoronaVac (Sinovac) – цю вакцину виготовляє китайська біофармацевтична компанія Sinovac Biotech. Це традиційна інактивована вакцина, головним компонентом якої є нежиттєздатні вірусні частинки, які не можуть спричиняти хворобу, але викликають імунну реакцію.

Вакцина випускається в однодозових флаконах і передбачає дві ін’єкції з інтервалом 28 днів. Щеплені пацієнти майже не скаржаться на побічні дії від вакцинації CoronaVac, порівняно з іншими препаратами, однак у деяких щеплених можлива невелика слабкість та підвищення температури.

Comirnaty (Pfizer) – вакцина виготовляється американською фармацевтичною компанією Pfizer спільно з німецькою біотехнологічною компанією BioNTech. Як і Moderna, це матрична РНК-вакцина, що, потрапляючи в організм людини, синтезує антигени, які викликають імунну реакцію. Для повного щеплення необхідно отримати дві дози вакцини Comirnaty з інтервалом від 21 до 28 днів. Більшість вакцинованих майже не відчувають побічної реакції від щеплення, однак можливий біль у місці уколу, невелика слабкість та температура.

За даними виробника, ефективність вакцини становить 95%. Нові дослідження доводять, що дві дози вакцини компанії Pfizer ефективні від нового штаму коронавірусу «Дельта».

Covishield/Vaxzevria (AstraZeneca) – це перша вакцина, з якої ще в лютому в Україні розпочали робити щеплення від коронавірусу. Вакцина розроблена Оксфордським університетом і компанією AstraZeneca. Україна використовує для щеплення індійський препарат Covishield/Vaxzevria та корейський компанії SK-Bio. Однак Обидва препарати є тією ж вакциною компанії AstraZeneca, виготовлені на різних заводах.

Covishield/Vaxzevria – це так звана векторна вакцина, яка базується на безпечному для людей вірусі застуди шимпанзе. Цей вірус модифікується таким чином, набуває ген із невеликою частиною геному SARS-CoV-2 і виробляє поверхневий білок коронавірусу. Після вакцинації цей вірус потрапляє у деякі людські клітини, які починають використовувати ген для створення поверхневого білка. Імунна система розпізнає його як чужорідний елемент і виробляє антитіла, які здатні захистити від захворювання на коронавірус.

Більшість щеплених вакциною компанії AstraZeneca у першу добу відчувають біль у місці уколу, головний біль, втому та озноб.

Отримав щеплення. Що далі?

Після двох доз вакцини від коронавірусу можна отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію у свого сімейного лікаря. З цим свідоцтвом ви можете поїхати за кордон і, при цьому, не здавати негативний ПЛР чи антиген-тест. Однак українське свідоцтво про вакцинацію визнають лише декілька країн. ZAXID.NET склав перелік країн, які впускають українських туристів, та за яких умов.

Як пояснюють у Центрі громадського здоров’я, лікар має роздрукувати бланк міжнародного свідоцтва на звичайному папері формату А4. Свідоцтво треба заповнити англійською та українською мовами, у друкованому форматі або вручну. Бланк свідоцтва можна завантажити за посиланням.

Аби отримати свідоцтво, з собою необхідно мати закордонний паспорт, адже до свідоцтва вноситимуть номер саме цього документа, а ваше ім’я латинкою має бути записане так само, як у паспорті. Отримавши свідоцтво, переконайтесь, що на ньому стоїть офіційний штамп закладу охорони здоров’я та підпис лікаря.

Зазначимо, що Україна досі тестує цифровий Covid-сертифікат цифровий європейського зразка, який вимагають більшість країн ЄС. Планується, що його можна буде використовувати у додатку «Дія».