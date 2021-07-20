Міністерство охорони здоров’я України оголосило про початок п’ятого етапу вакцинації. З 21 липня щеплення зможуть отримати усі дорослі віком від 18 років. Про це розповів глава МОЗ Віктор Ляшко на брифінгу в вівторок, 20 липня.

Отримати вакцину можна буде в найближчому пункті щеплення або в центрі масової вакцинації. Вакцинуватиме також і мобільна бригада, якщо ви записані в чергу як колектив.

Записатися на вакцинацію можна за телефонами реєстратур пунктів щеплення чи контакт-центрів масової вакцинації. В центрах вакцинації та пунктах щеплень також працюватиме і жива черга.

Крім того, з вівторка, 20 липня, починається вакцинація американським препаратом Moderna, яким збираються щеплювати організовані колективи.

Вакцинація від коронавірусу в Україні розпочалася 24 лютого. Для щеплень доступні вакцини AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer а також Moderna. Незалежно від вакцини, робити щеплення потрібно двічі.

На перших чотирьох етапах вакцинували медиків, літніх людей, військових, освітян, правоохоронців та людей із хронічними захворюваннями. Станом на 20 липня в Україні від коронавірусу зробили 4 179 898 щеплень.