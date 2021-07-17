В Україні під час п’ятої хвилі вакцинації від коронавірусу дозволять щеплювати дітей. Саме щеплення проходитиме за рекомендаціями лікарів. Про це заявив 17 липня керівник національної програми імунізації Центру громадського здоров’я Олександр Заїка під час національного діалогу про вакцинацію від Covid-19.

«Під час п’ятої хвилі буде дозволятися вакцинація дітей, але потрібно буде дивитися по наших рекомендаціях, яким саме дітям в першу чергу треба буде давати перевагу», – зазначив він.

Для дітей віком 12-16 років використовуватимуть вакцину Pfizer, зазначає Заїка. А під час самого процесу вакцинації діятиме чіткий алгоритм.

«Наприклад, дитина їде за кордон на навчання, змагання, на якісь конкурси і ця подорож передбачає дві вакцинації. Коли дитина 12+ об’єднується з членами родини і їде за кордон або виїжджає до них, діятиме такий самий алгоритм», – зазначив він.

Заїка також повідомив, що дитина віком від 12 років, яка отримала першу дозу вакцини за кордоном, зможе отримати другу дозу препарату Pfizer вже в Україні. Сама вакцинація відбуватиметься за рекомендаціями лікарів.

Ситуація із вакцинацією в Україні

Вакцинація від коронавірусу в Україні розпочалася 24 лютого, відбуватиметься в п’ять етапів. Для щеплень доступні вакцини AstraZeneca, CoronaVac та Pfizer. Незалежно від вакцини, робити щеплення потрібно двічі. Станом на 17 липня в Україні від коронавірусу зробили 4 011 275 щеплень.

Раніше головний державний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що п’ятий етап вакцинації в Україні розпочнеться в кінці липня, адже тоді вакцина Pfizer буде перерозподілена на пункти щеплень.