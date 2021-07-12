Щепитись від коронавірусу препаратом від Pfizer зможуть усі охочі

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що вакцина від коронавірусу Comirnaty від Pfizer-BioNTech використовуватиметься у центрах масової вакцинації для усіх охочих з пріоритетом для людей похилого віку та людей із супутніми захворюваннями. До кінця липня Україна має отримати близько 1 млн доз препарату.

Зараз в Україні працюють близько 200 пунктів щеплень, де можна вакцинуватись препаратом CoronaVac від Sinovac Biotech, а також отримати другу дозу вакцини AstraZeneca для тих, хто щепився нею перший раз.

Головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін сказав, що, за даними останніх досліджень, вакцина CoronaVac від Sinovac Biotech продемонструвала ефективність у 83,5% у запобіганні симптоматичних захворювань на Covid-19 та 100% ефективність у попередженні госпіталізації та смерті. Тож він закликав тих, хто ще не вакцинувався, звертатись у пункти щеплень.

Станом на 12 липня Україна вже отримала понад 5,6 млн доз різних вакцин, зокрема 2,4 млн доз CoronaVac/Sinovac, майже 1,7 млн доз Comirnaty/Pfizer, та майже 1,6 млн доз AstraZeneca різних виробників.

Нагадаємо, що 9 липня на Львівщину прибуло майже 27 тисяч доз вакцини Pfizer. Вона уже розподілена по районах Львова та області і нею уже розпочинають щепити мешканців Львівщини. Додамо, що Pfizer є дводозовою вакциною, тобто нею потрібно зробити два щеплення з інтервалом у 21-28 днів.