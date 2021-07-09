На Львівщині першу дозу вакцини вже отримали понад 200 тис. людей

На Львівщину прибуло майже 27 тисяч доз вакцини Pfizer. Вона уже розподілена по районах Львова та області і нею уже розпочинають щепити мешканців Львівщини, повідомив ZAXID.NET 9 липня регіональний координатор з питань вакцинації проти коронавірусної інфекції у Львівській області Олег Когут.

За його словами, у четвер. 8 липня, Львівщина отримала 26 800 доз американської вакцини Pfizer. Нею вакцинуватимуть, передусім, людей, які чекають на другу дозу цієї вакцини, працівників виконавчої, судової влади, освітян, медпрацівників.

«Ці категорії є у пріоритеті на щеплення цією вакциною. Якщо вакцини буде достатньо, то будемо вакцинувати нею і великі колективи понад 50 осіб», – каже Олег Когут.

Pfizer є дводозовою вакциною, тобто щеплення нею треба робити двічі.

За даними департаменту охорони здоров’я ЛОДА, за минулу добу на Львівщині провакцинували 6506 осіб (у Львові – 3151).

Станом на 9 липня на Львівщині провакцинували 208 201 мешканців області (з них другою дозою – 62 199): вакциною Covieshield – 38 403 особи, Astra Zeneca – 53 501, CoronaVac – 72 573, Pfizer – 43 724 особи.