У найближчі вихідні можна отримати другу дозу вакцини. Щепити також будуть усіх бажаючих

У Львові та області у найближчі вихідні, 10-11 липня, працюватиме 13 центрів вакцинації. На щеплення можуть приходити ті, хто вже отримували першу дозу вакцини, а також усі, хто хоче вакцинуватися.

У Львові працюватимуть центри вакцинації – на стадіоні «Арена Львів», в ТРЦ «Форум Львів», в ТРЦ «Вікторія Гарденс», в Центрі Довженка та у приватній медичній установі IQMED.



Нагадуємо, центри вакцинації діятимуть:

– На стадіоні «Арена Львів» (вул. Стрийська, 199) – з 10:00 до 19:00. Тут щеплення зможуть отримати ті, хто отримав першу дозу на «Арені Львів» 12-13 червня, а також охочі отримати першу дозу, зареєстровані в «Дії»,

– у «Форумі Львів» (вул. Під Дубом, 7) – з 10:00 до 15:00. Щепитися зможуть ті, хто отримав першу дозу в «Форумі Львів» 12-13 червня, а також охочі отримати першу дозу, зареєстровані в «Дії» та інші,

– у «Вікторії Гарденс» (вул. Кульпарківська, 226а) – з 10.00 до 15.00 год. Вакцинуватимуть усіх, хто зареєстрований в «Дії» та всіх охочих,

– у Центрі Довженка (просп. Червоної Калини, 81) – з 10:00 до 15:00 год. Тут зможуть отримути другу дозу вакцини ті, хто 12-13 червня отримав першу, а також усі бажаючі,

– у IQMED Clinic (вул. Липова Алея, 15) – з 10:00 до 15:00. Тут щепитимуть тих,, хто зареєстрований в «Дії» та всіх охочих.



В області, за даними департаменту охорони здоров’я ЛОДА, центри вакцинації працюватимуть у Дрогобичі, Трускавці, Стрию, Червонограді, Бродах, Золочеві, Новому Роздолі та Жовкві.

У Дрогобичі 10-11 липня у районному будинку культури на вул. 22 січня, 26 з 09:00 до 17:00.

У Трускавці 10-11 липня в поліклінічному відділенні Трускавецької міської лікарні на вул. Данилишиних, 62 з 09:00 до 15:00.

У Стрию 10-11 липня липня в Стрийській ЗОШ №5 на вул. Шевченка, 18 з 10:00 до16:00.

У Червонограді 10-11 липня в ЦПМСД м.Червонограда на вул. Івасюка,8 з 08:30 до 15:00

У Бродах 10 липня в народному домі на вул. Коцюбинського, 70 з 10:00 до14:00.

У Золочеві 10-11 липня в палаці культури ім. Ігоря Білозора на вул. В.Чорновола,1 з 10:00 до 14:00.

У Жовкві 10-11 липня у поліклінічному відділенні Жовківської лікарні на вул. Львівська,17 з 9:00 до 14:00.

У. Новому Роздолі 10-11 липня у поліклініці Новороздільської міської лікарні на вул. Винниченка, 37 з 10:00 до 14:00.