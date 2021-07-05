Міністерство охорони здоров’я в Україні зареєструвало вакцину Janssen (Johnson & Johnson) проти Covid-19 для екстреного медичного застосування. Про це повідомили у прес-службі відомства.

У МОЗ зазначили, що Janssen є векторною вакциною, що розроблена однойменною фірмою, якою володіє компанія Johnson & Johnson.

Вакцина містить знешкоджений аденовірус людини, в який вмонтовано ДНК, що кодує білок вірусу SARS-CoV-2.

Вакцина дозволена до екстреного застосування Всесвітньою організацією охорони здоров’я, також дозвіл на її використання дали США, Велика Британія, Європейський Союз, Швейцарія, Канада та багато інших країн.

Додамо, що досі Україна використовує для вакцинації препарати розробки компаній AstraZeneca (торгові назви Covishield та SkBio), Pfizer-BioNTech та Sinovac Biotech.

Що це за вакцина Janssen?

Janssen є так званою «векторною вакциною». «Вектор» – це вірус, який не шкодить організму людини. Його завдання полягає в тому, щоб доставити в клітину ген хвороботворного вірусу, проти якого потрібно виробити імунітет. Для щеплення однієї людини потрібна лише одна доза цього препарату.

Ще одна перевага цієї вакцини – можливість зберігати у звичайному холодильнику.

Результати клінічних випробувань у ​​США, Південній Африці та країнах Латинської Америки показали, що Janssen має ефективність у 67%.

У квітні Європейське агентство з лікарських засобів рекомендувало додати утворення згустків крові на тлі зниження кількості тромбоцитів до переліку дуже рідкісних побічних реакцій вакцини від компанії Johnson & Johnson. Однак регулятор наголошує, що переваги препарату є більшими, ніж ризики.

Крім того, Johnson & Johnson заявляє про ефективність своєї вакцини від «дельта»-штаму коронавірусу. На днях Janssen оприлюднила дані досліджень, які підтверджують, що одне щеплення вакциною цього виробника надає імунний захист від Covid-19 на термін восьми місяців, а також захищає від більш заразного «дельта»-штаму інфекції. Крім антитіл, вакцина сприяє появі Т-клітин для захисту від захворювання.

«Поточні дані досліджень, що тривають вісім місяців, вказують, що одне щеплення вакциною Johnson & Johnson від Covid-19 викликає потужну нейтралізувальну відповідь антитіл, яка не спадає, а натомість ми бачимо покращення з плином часу. До того ж ми бачимо стійку і особливо тривку відповідь клітинного імунітету», – заявив очільник дослідницького напрямку вакцини Janssen компанії Johnson & Johnson Матай Маммен.

Заяву про такі дані двох нових досліджень компанія опублікувала 1 липня. Ці публікації ще не пройшли рецензійної перевірки.

Раніше з аналогічними заявами про те, що їхні вакцини надають стійкий захист від коронавірусу, який може тривати кілька років, а також захищають від «дельта»-штаму, виступили компанії Pfizer і Moderna.