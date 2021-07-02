Ефективність вакцини Moderna для дорослих складає 94,1%

Україна найближчим часом може отримати 2 млн доз вакцини від Covid-19 Spikevax виробництва компанії Moderna. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

«Ми зі США домовилися, вони обіцяли поставити найближчим часом 2 млн доз вакцини Moderna», – сказав очільник МОЗ.

Ляшко уточнив, що поставка буде проведена в межах механізму COVAX і може відбутися вже у липні.

Міністр нагадав, що найближчим часом до України надійде 5,32 млн доз китайської вакцини Coronavac та 2 млн доз вакцини Pfizer – 1 млн доз в липні і 1 млн у серпні. Також Україна досягла домовленості про постачання 10 млн доз вакцини Novavax, 4 млн доз якої надійде вже в серпні. За словами Ляшка, «ведуться переговори про постачання в серпні і інших вакцин».

Міністр зазначив, що наявні домовленості і контракти дозволяють розраховувати, що дану ним обіцянку провести 10 млн вакцинацій до кінця літа буде виконано.

Коротко про переваги та ефективність вакцини Moderna

Препарат американської компанії Moderna став другим у світі, який після завершення трьох етапів клінічних досліджень показав високу ефективність у запобіганні зараженню коронавірусом.

Moderna повідомила, що ефективність її препарату для дорослих складає 94,1%. Зокрема вона гарантує захист від важкого перебігу Covid-19. Пізніше у компанії зазначили, що через пів року після введення другої дози препарату вакцина ефективна на 90%.

Чи не найбільша перевага вакцини Moderna над препаратом від Pfizer та BioNTech у тому, що вона не потребує зберігання за наднизьких температур (мінус 70 градусів за Цельсієм). Вакцина Moderna не псується за стандартних температур холодильника – 2-8°C.

Зараз Moderna розробляє ще дві версії своєї вакцини, які мають діяти на нові варіанти коронавірусу, повідомляє агентство AFP.