До України в рамках міжнародної програми COVAX будуть надходити додаткові американські вакцини від COVID-19. Про це повідомила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін, пише «Радіо Свобода».

Вона наголосила, що Сполучені Штати є найбільшим донором цієї програми і надали 4 млрд доларів для розподілення і постачання вакцин по країнах світу.

Вона також уточнила, що те, які саме вакцини будуть постачати до України зі Сполучених Штатів, будуть вирішувати урядові експерти в Вашингтоні.

«Американський уряд працює разом із українським із приводу боротьби з такими захворюваннями, як туберкульоз, ВІЛ/СНІД та інші, і також допомагає в дитячому вакцинуванні. Тому робота на допомогу в боротьбі з COVID-19 – це продовження роботи, яку ми проводили довго в галузі зміцнення громадського здоров’я», – заявила Квін.

Відповідаючи на запитання Радіо Свобода щодо можливості перетину американського кордону тими українцями, які вакцинувались раніше китайською вакциною CoronaVac, Квін наголосила, що США рекомендують країнам купувати усі вакцини, що були затверджені Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

«У нас немає улюбленців серед тих вакцин, які ВООЗ рекомендувала для використання. Ті вакцини, що ми будемо надавати Україні через COVAX, будуть американського виробництва», – заявила Квін.

Станом на 5 липня в Україні вакцинувалось від Covid-19 принаймні першою з двох необхідних доз вакцини лише більш ніж два мільйони людей, тільки 840 тис. із них отримали і другу дозу.

За оцінками, населення України, за винятком окупованих на цей час територій, становить близько 41,5 млн осіб.В Україні застосовувались три типи вакцин – AstraZeneca (під торговельними марками Covishield і AstraZeneca-SKBio), Pfizer (Comirnaty) і CoronaVac.