Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко відзвітував про рекорди за кількістю Covid-щеплень на цьому тижні та пояснив, що вакцинуватися треба саме зараз через сприятливу епідемічну ситуацію, яка поки складається в країні. Відповідну інформацію міністр оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

За словами Ляшка, протягом поточного тижня в Україні три дні поспіль робили рекордну кількість щеплень: 7 липня – 104680, 8 липня – 109160 та 9 липня – 114660.

«Вже працюють близько 200 центрів масової вакцинації. Звертаюсь до вже вакцинованих та просто відповідальних громадян – подбайте про своїх старших рідних та близьких. Зареєструйте їх на вакцинацію або відведіть до найближчого пункту щеплення. Зараз у нас сприятлива епідситуація. Скористайтесь цим часом до нової хвилі захворювання і вакцинуйтесь, щойно у вас буде така можливість», – написав міністр.

Наразі в Україні зробили щеплень вакциною AstraZeneca (Covishield, SKBio) – 1,3 млн, Comirnaty/Pfizer-BioNTech – 1,1 млн, CoronaVac/Sinovac Biotech – 1 млн осіб.

Загалом зроблено 3420668 щеплень, отримали одну дозу – 2277226 українців, повністю вакциновані – 1143442 громадянина.

Міністр наголосив, що завдяки масовому щепленню можна мінімізувати наслідки пандемії і нагадав, де викладений перелік пунктів та центрів вакцинації.

Зазначимо, що у МОЗ прогнозують, що у Україні ймовірно збільшиться кількість хворих, інфікованих новим штамом Covid «Дельта», оскільки вже зараз фіксують випадки з підозрами на зараження саме цим видом вірусу.