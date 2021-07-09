Подружжя вакцинувалося за гроші безкоштовною вакциною Pfizer

Син колишнього мера Тернополя та народного депутата Романа Заставного Петро потрапив у скандал з вакцинацією у приватній клініці. Він з дружиною, відомою Instagram-блогеркою Аліною Френдій, кілька днів тому отримали щеплення в київській приватній клініці Verum Expert Clinic. Як повідомила сама Аліна Френдій у сторіс, щепилися вони вакциною Pfizer BioNTech.

Дівчина зняла кілька відео про те, як відбувалося щеплення. «Ми дуже спішимо. Ми сьогодні їдемо вакцинуватися, і прийшли до цього рішення дуже виважено», – розповіла у сторіс дівчина. Втім, коли журналісти почали наголошувати, що вакцину Pfizer неможливо купити і вона призначена лише для певних категорій населення, блогерка відео видалила.

У коментарі ZAXID.NET екс-мер Тернополя Роман Заставний повідомив, що не знав про скандал із вакцинацією сина і пообіцяв розібратися в цій ситуації після розмови з його сім'єю. Втім, на пізніші дзвінки журналістки ZAXID.NET Роман Заставний не відповідав. Не вдається отримати коментар і в самої Аліни Френдій, яка повідомила про вакцинацію

Додамо, що після публікацій ЗМІ про продаж і використання Pfizer у приватних клініках Міністерство охорони здоров'я розпочало своє розслідування. Наразі препарат Comirnaty/Pfizer-BioNTech доступний для імунізації лише силами мобільних бригад, ним також щеплюють певні групи ризику, освітян та організовані колективи, які зареєстрували свої заявки в контакт-центрі МОЗ.