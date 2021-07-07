Міністерство охорони здоров’я ініціювало розслідування за фактом можливого незаконного продажу вакцини Comirnaty від Pfizer-BioNTech. Про це вказано у повідомленні на сайті МОЗ.

У відомстві розповіли, що представники низки ЗМІ сповістили МОЗ про можливий продаж вакцини проти Covid-19 виробництва Pfizer-BioNTech в одній з приватних лікарень Києва. МОЗ ініціювало службове розслідування.

«Вакцинація – це єдиний ефективний спосіб побороти пандемію. Першочергово захисту потребують ті, хто входить до переліку професійних та вікових груп ризику або мають хронічні хвороби», – йдеться у повідомленні.

Там пояснюють, що держава гарантує захист від коронавірусу всім охочим, але через дефіцит вакцин у всьому світі надає доступ до імунізації поступово, відповідно до дорожньої карти.

«Торгувати вакцинами сьогодні – значить наражати на смертельну небезпеку тих, кому мала дістатись саме ця доза препарату», – наголосив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

МОЗ не уточнило, які саме ЗМІ розповіли про інцидент, знайти повідомлень про це також не вдалось. Варто уточнити, що наразі препарат Comirnaty/Pfizer-BioNTech доступний для імунізації лише силами мобільних бригад. Ним також щеплюють певні групи ризику, освітян та організовані колективи, які зареєстрували свої заявки в контакт-центрі МОЗ.