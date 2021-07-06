Третина українців має антитіла до Covid-19, заявив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

За його словами, такі цифри випливають із попередніх даних дослідження, що проводить МОЗ, Центр громадського здоров’я, Світовий банк та Український інститут соціальних досліджень імені Яременка.

«Упродовж липня група, до якої входять соціологи та медичні працівники, відвідують українські домогосподарства. Перші – проводять опитування, другі – безкоштовне тестування на антитіла. Наразі у дослідженні взяли участь близько 6 тис. людей. 33% з них мають певний імунітет до коронавірусу», – повідомив Радуцький.

Остаточні дані дослідження опублікують у серпні. Ще планують визначити, чи багато українців перехворіли у легкій формі і навіть не здогадувалися про це. Дані про колективний імунітет важливі для прогнозування наступної хвилі пандемії.

Нагадаємо, масштабне медично-соціологічне дослідження, яке має показати реальну картину із захворюванням на коронавірус в Україні, стартувало в червні. Загалом медики із соціологами планують опитати 9 тис. людей. Участь у тестуванні є добровільною. Охочі взяти участь у опитуванні повинні заповнити анкету і здати кров на антитіла до коронавірусу. Далі соціологи проектуватимуть отримані дані на всю Україну. Соціологи з медиками планують охопити цим дослідженням дорослих жителів усієї України різного віку і статі.