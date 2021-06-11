У мешканців Львівщини беруть аналіз крові на антитіла до коронавірусу

Упродовж 7-12 червня на Львівщині триває сероепідеміологічне дослідження розповсюдженості антитіл до коронавірусу SARS-CoV-2. Таке дослідження є загальнонаціональним і має показати, яка кількість людей має імунітет щодо Covid-19.

Замовником дослідження є МОЗ. У рамках дослідження в мешканців області проводять забір крові з вени для визначення антитіл класу Ig G до коронавірусу SARS-CoV-2, а також здійснюють опитування безпосередньо у домогосподарствах. Респондентів обирали рандомним методом.

Як розповіла ZAXID.NET завідувачка інфекційним відділом Львівського обласного центру громадського здоров’я, співкоординаторка проекту Олена Левицька, таке дослідження проводиться на всій території України за винятком окупованих територій. Зокрема, на Львівщині планують охопити 564 респонденти. Станом на 11 червня відібрано 416 зразків венозної крові. Завершення дослідження в області планується у суботу, 12 червня. Результати аналізів повідомлять респондентам поштою або ж через SMS. Загальнонаціональні підсумки дослідження оприлюднять у липні цього року.

«Рандомним методом обрані населені пункти, кількість респондентів, у яких буде проведено забір венозної крові з подальшим дослідженням. Для дослідження обране здорове населення – люди, які не хворіли, або ж контактували з хворими і не захворіли. Дослідження має показати, яка кількість мешканців має захисні антитіла», – розповіла Олена Левицька.

На Львівщині для дослідження обрані такі населені пункти:

Дрогобицький район (міста Борислав, Дрогобич, Стебник, с. Зимівки, с. Орів, смт Східниця)

Золочівський район (місто Броди, с. Будиголош, с. Грабова, с. Гаї-Смоленські, с. Пониква, с. Липина, с. Орани, с. Топорів, с. Заболото, с. Леньків, смт Підкамінь, с. Стрихалюки)

Львівський район (м. Кам’янка-Бузька, м. Львів, с. Верени, с. Колоденці, с. Підгайчики, с. Косичі, с. Шопки, с. Потелич - вул. Шевченка, с. Хитрейки, с. Цитуля, смт Брюховичі)

Самбірський р-н (м. Самбір, с. Задністря, с. Тур’є)

Стрийський р-н (с. Довголука, смт Верхнє Синьовидне, смт Розділ, смт.Славське)

Червоноградський р-н (с. Торки, смт Жвирка)

Яворівський р-н (м. Новояворівськ, с. Віжомля, с. Добростани, с. Кертинів, смт Немирів).

Дослідження проводить Центр громадського здоров’я МОЗ України спільно з Українським інститутом соціальних досліджень імені Олександра Яременка, Центром соціальних експертиз імені Ю. Саєнка, медичною лабораторією «Діла» та Товариством Червоного хреста України.