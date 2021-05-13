Українські науковці планують впродовж літа дослідити епідеміологічну ситуацію з розповсюдженням Covid-19 і стан колективного імунітету, залучивши до цього близько дев'яти тисяч дорослих людей. Усі охочі взяти участь у дослідженні зможуть отримати безкоштовний тест на антитіла до коронавірусу. Таке дослідження ще в березні цього року анонсував керівник Центру громадського здоров’я МОЗ України Роман Родина.

Як повідомила на брифінгу в четвер, 13 травня, заступниця міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова, дослідження проводитимуть Міністерство охорони здоров'я та Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка за безпосередньої участі Центру громадського здоров'я, пише «Суспільне».

Фахівці проведуть серію епідеміологічних досліджень розповсюдженості в Україні штамів та антитіл до вірусу SARS-CoV-2. Науковці інституту оцінять стан популяційного імунітету населення, визначать найвразливіші групи до інфікування, доступ до тестування, частку безсимптомних інфікувань серед дорослого населення, а також можливі фактори ризику.

Шаталова розповіла, що дослідження проводитимуть у два етапи. Перший – польовий етап, на якому сформуються мобільні бригади з соціологів та медиків, котрі за згодою респондента проводитимуть опитування і братимуть зразки крові для тестів на антитіла.

«Таким чином планується охопити близько дев'яти тисяч обраних випадково дорослих українців, які мешкають по всіх регіонах України у населених пунктах з різною кількістю мешканців – від сіл, до великих міст і мають різний вік та стать», – зазначила заступниця міністра охорони здоров’я.

Другий етап дослідження – аналітичний. Він передбачатиме обробку заповнених анкет та формування реальних статистичних результатів, репрезентативних для всієї України.

Шаталова пояснила, що це дослідження дасть змогу побачити цілісну картину про епідеміологічну ситуацію в Україні, долучивши людей, котрі хворіли безсимптомно або з різних причин не зверталися до лікаря по допомогу. Обидва етапи фахівці планують завершити впродовж літа.

Заступниця міністра наголосила, що це абсолютно добровільна для громадян ініціатива, в результаті якої вони отримають безкоштовні тести на антитіла.

Як повідомляв ще у березні директор Центру громадського здоров’я МОЗ України Роман Родина, бригади з медиків і соціологів приходитимуть додому до охочих взяти участь у дослідженні.

Як повідомляв ZAXID.NET, раніше Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів дослідження, у якому з’ясував, що кількість хворих на коронавірус українців удвічі перевищує дані, які публікує офіційна статистика.