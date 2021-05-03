Понад 29% опитаних українців заявили, що вже перехворіли або зараз хворіють на коронавірус – це щонайменше вдвічі перевищує дані офіційної статистики. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Зазначається, що 29,1% опитаних українців відповіли, що вже перехворіли або зараз хворіють на Covid-19, натомість 65% відповіли, що не хворіли. А проте тестування на коронавірус робили лише 17% із цих 29%, а 12% – відчували симптоми.

На думку гендиректора КМІС Володимира Паніотто, результати опитування свідчать про те, що в Україні хворих щонайменше вдвічі більше, ніж за офіційною статистикою.

Він розповів, що соціологи закінчили опитування 15 квітня. Станом на 16 квітня, за офіційною статистикою університету Джонса Гопкінса, в Україні на Covid-19 перехворіли приблизно 2 млн людей. Але, за даними опитування, перехворіли 29,1%, із них 16,9% визначили це за тестами, а 12% – лише за симптомами.

«Якщо взяти до уваги лише тих, хто робив тести, врахувати похибку і взяти нижню межу... то серед дорослого населення (18 років і старші) перехворіли 4,4 млн людей. Це означає, що в Україні хворих щонайменше вдвічі більше, ніж за офіційною статистикою», – зазначив Паніотто.

Він додав, що з урахуванням того, що у 2 млн офіційної статистики входять і люди віком до 18 років, а також, що частина тих, хто вважає, що хворіли на коронавірус, але не робили тести, можуть мати рацію, то хворих в Україні, ймовірно, і втричі більше, ніж за офіційною статистикою.

Найбільше тих, хто сказали, що хворіли чи зараз хворіють на Covid-19, у західному регіоні країни (34%), дещо менше у центрі (30%), на сході – 27% опитаних. Найменше – у південному регіоні (24%).Найбільше тих, хто вважають, що хворіли чи зараз хворіють, серед молоді, найменше – серед літніх людей. Так, 18-29 років – 36%, 30-39 років – 32%, 40-49 років – 27%, 50-59 років – 34%, понад 60 років – 21%.

Всеукраїнське опитування громадської думки КМІС проводив впродовж 13-15 квітня 2021 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI).

Дослідження проводили на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів, опитали 2 001 респондента з різних регіонів України (крім анексованого Криму). У Луганській і Донецькій областях опитування проводили тільки на підконтрольних Україні територіях. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.