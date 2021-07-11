Європейське агентство лікарських засобів (EMA) опублікувало попередній звіт про побічні ефекти після вакцинації препаратами від Covid-19, які схвалені у країнах Європейського Союзу. Такі дані навели у звіті від 9 липня, пише сайт «Бабель».

Як повідомили в ЕМА, вакцини Comirnaty і Spikevax (виробництва Pfizer – BioNTech і Moderna) у вкрай рідкісних випадках можуть привести до міокардиту (запалення серцевого мʼяза) і перикардиту (запалення зовнішньої оболонки серцевого мʼяза). Ці захворювання рекомендують додати у перелік побічних ефектів. Серед їх симптомів: задишка, прискорене серцебиття і болі у грудній клітці.

Зазначається, що загалом в ЄС вкололи близько 117 млн доз вакцини Pfizer: у 145 людей виявили міокардит, у 138 – перикардит. Вакцину від Moderna вкололи близько 20 млн раз і виявили по 19 випадків обох захворювань серця.

Препарат Janssen від компанії Johnson & Johnson ЄС радить не колоти людям з синдромом капілярного витоку – коли плазма крові проникає в тканини через стінки судин. Це рідкісне захворювання виявили у трьох щеплених цим препаратом, двоє з них померли (станом на 21 червня 2021 року в усьому світі ввели понад 18 мільйонів доз вакцини Janssen).

Регулятор також порадив внести у список побічних ефектів від вакцини Vaxzevria компанії AstraZeneca синдром Гієна-Барре, який є рідкісним захворюванням, яке викликає запалення нервових закінчень і призводить до мʼязової слабкості, болів, оніміння та ускладнень при русі. При цьому медики не змогли ні підтвердити, ні спростувати звʼязок випадків синдрому з щепленням.

Даних щодо побічних ефектів від китайської вакцини CoronaVac, якою роблять щеплення в Україні, поки немає – ЄС її досі не затвердив.

У середині червня Центри США з контролю і профілактики захворювань (CDC) повідомили, що вакцини від коронавірусу Pfizer і Moderna викликають запалення серця у молодих чоловіків частіше, ніж очікувалося.

У липні розробники вакцини від коронавірусу Pfizer заявили, що ефективність їхньої вакцини справді знизилась після другого щеплення. Зараз вони працюють над третьою дозою препарату, яка має дати організму найвищий рівень захисту від усіх штамів коронавірусу.