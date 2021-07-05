У компанії зазначили, що проблеми зі здоров'ям у щеплених їхньою вакциною можуть виникати не через препарат

Американська фармацевтична компанія Pfizer, яка спільно з німецькою компанією BioNTech створили одну з вакцин від коронавірусу, прокоментувала смерть жителя Вінниці після Covid-щеплення, повідомило агентство Reuters із посиланням на заяву Pfizer.

У компанії висловили співчуття родині померлого українця і водночас підкреслили, що ніякого зв'язку між вакцинацією і смертю чоловіка офіційно не встановлено.

«Ми зараз думаємо про сім'ю загиблого. Ми дуже серйозно ставимося до побічних ефектів, які потенційно пов'язані з нашою вакциною від Covid-19, BNT162b2. Ми зазначаємо, що в цьому випадку причинно-наслідковий зв'язок не встановлений», – зазначили у Pfizer.

При цьому в компанії додали, що проблеми зі здоров'ям у щеплених їхнім препаратом можуть виникати не через вакцину.

«На сьогодні понад 400 млн осіб у всьому світі були вакциновані нашою вакциною. Важливо відзначити, що серйозні побічні ефекти, не пов'язані з вакциною, на жаль, можуть виникати з такою самою швидкістю, як і серед населення загалом», – йдеться в заяві.

Як інформував ZAXID.NET, 2 липня в Україні через чотири години після щеплення препаратом Pfizer/BioNTech помер 47-річний вінничанин.

У Департаменті охорони здоров'я і реабілітації Вінницької ОДА повідомили, що, за попередніми результатами судово-медичної експертизи, причиною смерті стала гостра серцево-судинна недостатність на фоні ішемічної хвороби серця.