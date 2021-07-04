Взаємозв’язку між вакцинацією та смертю 47-річного чоловіка не встановлено

Причиною смерті 47-річного чоловіка, який помер за чотири години після щеплення вакциною Comirnaty/Pfizer-BioNTech від коронавірусу у Вінницькій області, стала гостра серцево-судинна недостатність на тлі ішемічної хвороби серця. Такими є попередні результати судово-медичної експертизи, повідомили в Департаменті охорони здоров'я та реабілітації Вінницької ОДА.

«Ознак анафілаксії, шоку, тромбозу немає. Розслідування триває, очікуємо результати морфо-гістологічних досліджень. Ми обов’язково повідомимо про будь-які нові з'ясовані факти, як тільки вони стануть відомі», – йдеться у повідомленні.

У Департаменті нагадали, що вакцинація проти Covid-19 не запобігає розвитку інших захворювань або смерті від інших причин.

Як інформував ZAXID.NET, 2 липня у Вінницькій області після вакцинації проти коронавірусу помер 47-річний чоловік. У решти людей, які отримали щеплення з цього флакона, проблем із здоров'ям не виявили.

У МОЗ наголосили, що цей випадок смерті зареєстровано як несприятливу подію після імунізації, оскільки смерть сталася протягом 30 днів після вакцинації.