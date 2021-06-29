Головний санлікар Ігор Кузін вважає, що вакцинацію проти основних хвороб в Україні потрібно зробити обов’язковою і запровадити обмеження для певних категорій населення, які відмовляються щеплюватися без вагомих причин. Про це Кузін сказав в інтерв’ю «Ліга.Life».

Свою позицію щодо обов’язково вакцинації він пояснив тим, що, попри всі зусилля, останні спалахи інфекційних хвороб в Україні викликані саме недостатнім рівнем охоплення обов’язковими щепленнями. Він нагадав про останній спалах кору, складну ситуацію з поліомієлітом, а також спалахи дифтерії.

«Всі ці випадки об’єднує те, що була сформована велика когорта невакцинованих дітей. Вони невакциновані зокрема через активне пропагування, що вакцинуватися не треба», – каже Кузін.

Він пропонує одночасно з обов’язковою вакцинацією впроваджувати в Україні відповідальність медпрацівника за поширення неправдивих відомостей про вакцинацію. А також посилювати відповідальність за підробку довідок про вакцинацію.

Санлікар радить зважати на рішення Верховного Суду щодо недопуску невакцинованих дітей до закладів освіти. Там ці обмеження визнали законними й такими, що забезпечують безпеку усіх учнів.

Кузін пропонує запровадити подібні норми у законі: не допускати до закладів освіти дітей, які не вакциновані і не мають на це об’єктивних причин, абсолютних медичних протипоказів.

«Вони все одно можуть обирати альтернативу – дистанційний формат абощо», – каже головний санлікар.

Щодо дорослих, то в МОЗ пропонують зробити обов’язково вакцинацію для низки професій, зокрема для працівників освіти та сфери обслуговування. А без щеплення не допускати їх до робочих місць.

«Для всіх інших забезпечити обов’язковість доволі важко і сам процес контролю не матиме практичного сенсу. Це скоріш власний вибір людини», – додає Кузін.

Нагадаємо, що Національна технічна група експертів з питань імунізації (НТГЕІ) при Центрі громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я розгляне питання поєднання різних вакцин від Covid-19