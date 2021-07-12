Німеччина обіцяє надати Україні 1,5 млн доз вакцини проти коронавірусу. Про це 12 липня заявила канцлерка Ангела Меркель на спільному брифінгу із президентом України Володимиром Зеленським.

«Я рада, що в боротьбі з пандемією коронавірусу ми можемо сьогодні обіцяти, що 1,5 млн доз вакцини буде передано Україні. Це дуже важливий крок», – заявила вона.

Водночас вона не уточнила, про який препарат йдеться та коли саме Україні передадуть вакцини проти коронавірусу.

Зазначимо, що Володимир Зеленський прибув до Німеччини із дводенним робочим візитом ще 11 липня. Він має зустрітися із канцлеркою Ангелою Меркель та федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Вони обговорюватимуть питання будівництва «Північного потоку-2», посилення ролі Німеччини в «нормандському форматі», її участь у «Кримській платформі», а також торговельно-економічне співробітництво між країнами.