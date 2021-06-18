Німеччина з 25 червня відкриває свої кордони для повністю щеплених громадян країн, які не входять до складу Європейського Союзу. Це стосується всіх мандрівників, незалежно від мети поїздки, повідомило Міністерство внутрішніх справ Німеччини.

Свідоцтво про щеплення будуть перевіряти не тільки поліція, але і авіакомпанії. При цьому наявність імунітету можна буде підтвердити лише щепленням вакцинами, визнаними в ЄС, а саме: BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca і Johnson & Johnson. У цьому переліку немає китайської вакцини CoronaVac, якою роблять щеплення в Україні, адже ЄС досі її перевіряє.

Як випливає з повідомлення посольства Німеччини в Україні, для в’їзду необхідно, аби з моменту введення другої дози вакцини пройшло щонайменше два тижні. Документи на в’їзд можна подавати з 21 червня.

Зазначимо, що для туристів (у тому числі з України) вже відкрились Греція, Іспанія та Франція. Також відкриті кордони інших країн, наприклад Ізраїлю і Туреччини, але з певними умовами.

Наприкінці травня Рада Євросоюзу рекомендувала відкрити кордони ЄС для туристів, які пройшли курс вакцинації. Пускати пропонується туристів, які отримали щеплення препаратами, схваленими Європейським агентством лікарських засобів (EMA) або Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ). Серед них– вакцини Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, а також Sinopharm і Sinovac. Російських вакцин «Спутник V», «ЕпіВакКорона» і «КовіВак» у цьому переліку немає.