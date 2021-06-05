Уряд Франції вирішив із 9 червня відкрити кордони та почати приймати іноземних туристів. Для українців діятимуть певні обмеження, навіть якщо вони вакциновані від коронавірусу, пише «Громадське» з посиланням на прес-службу уряду Франції.

Обмеження будуть діяти залежно від того, яка епідситуація в тих країнах, звідки прибуватимуть мандрівники, а також від того, чи вакциновані вони від коронавірусу.

Уряд Франції розподілив країни світу на три зони: «зелену», «помаранчеву» і «червону». За ними визначають можливість і умови в'їзду іноземців до Франції.

До «зеленої» зони віднесли країни ЄС та Європейської економічної зони, а також Австралію, Японію, Південну Корею, Нову Зеландію та Ізраїль. Вакциновані жителі цих країн зможуть в'їхати на територію Франції без тесту на коронавірус. Однак якщо людина не отримала щеплення, їй необхідно буде надати негативний ПЛР-тест або тест на антиген, зроблений не пізніше ніж за 72 години до прибуття.

У «помаранчеву» зону потрапили країни, де ситуація з коронавірусом залишається невизначеною, але їх вважають зоною поширення небезпечних штамів. Такими уряд Франції визначив більшість країн світу, зокрема й Україну. Уже вакциновані жителі цих країн зможуть в'їхати до Франції за наявності негативного тесту, зробленого не пізніше як за 72 години до поїздки, або антиген-тесту, зробленого не пізніше як за 48 годин. Зазначимо, що для в'їзду з моменту введення другої дози вакцини повинно пройти щонайменше два тижні (або чотири, якщо це вакцина Johnson and Johnson). Також за поважної причини можуть впустити й нещеплених людей, але з негативним результатом тесту.

До «червоної» зони віднесли країни з важкою ситуацією з коронавірусом. Це зокрема ПАР, Бразилія, Туреччина та Індія. Жителі цих країн зможуть в’їхати до Франції лише за вкрай важливої причини, навіть якщо повністю вакциновані.

Зазначимо, що всі ці умови поширюються лише на щеплених вакцинами, які схвалило Європейське агентство з лікарських засобів – Pfizer, AstraZeneca, Moderna та Johnson and Johnson. В Україні з цього переліку наразі використовують лише Pfizer та AstraZeneca.