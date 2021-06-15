Ізраїль з 14 червня дозволив українцям в'їжджати на свою територію. Посольство України оприлюднило умови для в’їзду українців до Ізраїлю і вказало перелік документів, які їм необхідно мати при собі.

За інформацією посольства, для в'їзду в країну залишаються в силі раніше встановлені вимоги про необхідність отримання спеціального дозволу. Іноземці, які бажають відвідати Ізраїль, повинні заздалегідь подати заявку в ізраїльську дипломатичну або консульську установу за місцем проживання іноземця або в управління з питань народонаселення та імміграції.

Крім того, туристам необхідно отримати негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений за 72 години до прибуття в Ізраїль. Після прибуття в Ізраїль необхідно пройти додатковий ПЛР-тест. Однак тестування в Ізраїлі платне:

80 ізраїльських шекелів (майже 25 доларів) за умови завчасної онлайн реєстрації;

100 шекелів (30 доларів) при реєстрації в аеропорту;

оплата здійснюється банківською карткою.

Також для отримання дозволу на в'їзд в Ізраїль потрібен чинний медичний страховий поліс, який покриває витрати в разі захворювання Covid-19. Після отримання дозволу на в'їзд в країну пасажири, які прибувають до Ізраїлю, повинні заповнити декларацію. Її потрібно заповнити не більше ніж за 24 години до рейсу. У декларації пасажир надає свої особисті дані, медичні відомості, а також детальну інформацію про місце самоізоляції в Ізраїлі.

Всі іноземці повинні пройти самоізоляцію. Тривалість ізоляції становить 14 днів, або 10 днів (за умови, якщо пасажир матиме два ПЛР-тести, у визначені спеціальним протоколом дати, результати яких є негативними). Особи, які мають довідку про вакцинацію від Covid-19 в Ізраїлі або довідку про одужання від Covid-19 в Ізраїлі, не підлягають самоізоляції.

Як зауважили в посольстві, медична декларація, дозвіл на в'їзд в країну, результати тесту на Covid-19 та інші документи потрібно роздрукувати і мати при собі для пред'явлення компетентним органам Ізраїлю.

Хворі на Covid-19 не зможуть сісти на літак.

Пасажири, які здійснюють транзит через Ізраїль, повинні пред'явити перед посадкою на рейс медичну довідку з негативним результатом ПЛР-тесту на Covid-19, зробленим не більше ніж за 72 години до посадки в Ізраїлі за умови, що загальний час пересадки не перевищує 24 години.

До слова, з 15 червня з Ізраїлю будуть відновлені польоти в Україну, Туреччину та Ефіопію.