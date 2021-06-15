Ізраїль скасовує вимогу обов'язкового носіння медичних масок у приміщеннях через спад кількості хворих на Covid-19. Про це повідомляє видання Haaretz.

Як повідомляється, з вівторка, 15 червня, в Ізраїлі скасовано вимогу носити маски в закритих приміщеннях.

Фахівці міністерства охорони здоров'я зійшлися на позиції, що вимога носити захисну маску залишиться в силі в геріатричних закладах, в будинках для людей похилого віку, в деяких відділеннях лікарень, в яких знаходяться представники «груп ризику», а також на борту літаків.

Водночас носіння масок стане необов'язковими в магазинах, торгових центрах, громадському транспорті, навчальних закладах, а також інших закритих приміщеннях.

Зазначимо, що як і раніше в’їзд в країну для іноземців залишається фактично закритим. В’їхати можна тільки через особливі сімейні чи робочі обставини.

Як інформував ZAXID.NET, з 1 червня в Ізраїлі були зняті всі карантинні обмеження, спрямовані на запобігання поширенню коронавірусу, крім вимоги носити захисні маски в закритих приміщеннях.

Рішення про фактичне скасування практично всіх приписів було прийнято владою через низький і стабільний рівень захворюваності коронавірусом.

Разом з тим, як зазначили в міністерстві охорони здоров’я, обмеження на в’їзд до Ізраїлю і виїзд з Ізраїлю “залишатимуться в силі, а при необхідності будуть посилені”.