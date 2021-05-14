Грецький уряд офіційно дозволив в’їзд для туристів із третіх країн, зокрема і для громадян України. Про це повідомила «Європейська правда» із посиланням рішення уряду, опубліковане в п’ятницю, 14 травня.

Для в’їзду в Грецію всі туристи, незалежно від країни походження, повинні заповнити PLF-форму. Її можна заповнити за цим посиланням.

Також мандрівники повинні мати один із таких перелічених документів:

документ, що підтверджує проходження повного курсу вакцинації не менше ніж за 14 днів до поїздки негативний ПЛР-тест, зроблений за 72 години до в'їзду сертифікат про перенесену хворобу, позитивний діагноз за допомогою ПЛР-тесту, зроблений від двох до дев’яти місяців від дати хвороби.

Що відомо про карантинні обмеження в Греції

Обмеження на подорожі в Греції скасували з 14 травня. Водночас влада країни наголошує, що може обмежити пересування в будь-якому регіоні, якщо там відбудеться спалах коронавірусу.

В громадських місцях необхідно носити маску та дотримуватися соціальної дистанції. Штраф за її відсутність становить 300 євро, за порушення карантину – 5000 євро. Також продовжує діяти комендантська година ­– з 00:30 до 05:00.

З 14 травня відновлюють роботу музеї. Кафе та ресторани обслуговуватимуть відвідувачів на літніх терасах.