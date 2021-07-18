В Україну прибули перші 2 млн доз вакцини Moderna
США передали цей препарат в межах ініціативи COVAX
В Україні прибули 2000040 доз вакцини американської компанії Moderna. Цю партію вакцини виділив уряд Сполучених Штатів Америки через глобальний фонд COVAX, повідомляє ЮНІСЕФ в неділю, 18 липня.
Міністерство охорони здоров’я уточнює, що вакцина з цієї поставки призначена для використання мобільними бригадами, які щеплюють організовані колективи та професійні групи.
Як повідомлялося раніше, ця поставка є частиною обіцянки президента США Джо Байдена поділитися дозами з іншими країнами по всьому світу через COVAX або безпосередньо.
Коротко про переваги та ефективність вакцини Moderna
Препарат американської компанії Moderna став другим у світі, який після завершення трьох етапів клінічних досліджень показав високу ефективність у запобіганні зараженню коронавірусом.
Moderna повідомила, що ефективність її препарату для дорослих складає 94,1%. Зокрема вона гарантує захист від важкого перебігу Covid-19. Пізніше у компанії зазначили, що через пів року після введення другої дози препарату вакцина ефективна на 90%.
Чи не найбільша перевага вакцини Moderna над препаратом від Pfizer та BioNTech у тому, що вона не потребує зберігання за наднизьких температур (мінус 70 градусів за Цельсієм). Вакцина Moderna не псується за стандартних температур холодильника – 2-8°C.
Зараз Moderna розробляє ще дві версії своєї вакцини, які мають діяти на нові варіанти коронавірусу.