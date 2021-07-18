Партію вакцини Moderna виділив уряд Сполучених Штатів Америки

В Україні прибули 2000040 доз вакцини американської компанії Moderna. Цю партію вакцини виділив уряд Сполучених Штатів Америки через глобальний фонд COVAX, повідомляє ЮНІСЕФ в неділю, 18 липня.

Міністерство охорони здоров’я уточнює, що вакцина з цієї поставки призначена для використання мобільними бригадами, які щеплюють організовані колективи та професійні групи.

Як повідомлялося раніше, ця поставка є частиною обіцянки президента США Джо Байдена поділитися дозами з іншими країнами по всьому світу через COVAX або безпосередньо.

Коротко про переваги та ефективність вакцини Moderna

Препарат американської компанії Moderna став другим у світі, який після завершення трьох етапів клінічних досліджень показав високу ефективність у запобіганні зараженню коронавірусом.

Moderna повідомила, що ефективність її препарату для дорослих складає 94,1%. Зокрема вона гарантує захист від важкого перебігу Covid-19. Пізніше у компанії зазначили, що через пів року після введення другої дози препарату вакцина ефективна на 90%.

Чи не найбільша перевага вакцини Moderna над препаратом від Pfizer та BioNTech у тому, що вона не потребує зберігання за наднизьких температур (мінус 70 градусів за Цельсієм). Вакцина Moderna не псується за стандартних температур холодильника – 2-8°C.

Зараз Moderna розробляє ще дві версії своєї вакцини, які мають діяти на нові варіанти коронавірусу.