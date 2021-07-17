У суботу, 17 липня, США відправили в Україну 2 млн доз вакцини компанії Moderna. Про це пише агенція Reuters.

Вакцини відправили через міжнародну програму обміну вакцинами COVAX.

Ця поставка є частиною обіцянки президента Джо Байдена поділитися дозами з іншими країнами по всьому світу через COVAX або безпосередньо.

«Команди вчених, а також представники регулюючих органів і юристи з обох країн працювали спільно, щоб забезпечити швидку доставку безпечних і ефективних вакцин», – заявив представник Білого дому.

Крім того, згідно з цими даними, ще 3,5 млн доз вакцини від Moderna у вихідні будуть відправлені в Бангладеш.

Коротко про переваги та ефективність вакцини Moderna

Препарат американської компанії Moderna став другим у світі, який після завершення трьох етапів клінічних досліджень показав високу ефективність у запобіганні зараженню коронавірусом.

Moderna повідомила, що ефективність її препарату для дорослих складає 94,1%. Зокрема вона гарантує захист від важкого перебігу Covid-19. Пізніше у компанії зазначили, що через пів року після введення другої дози препарату вакцина ефективна на 90%.

Чи не найбільша перевага вакцини Moderna над препаратом від Pfizer та BioNTech у тому, що вона не потребує зберігання за наднизьких температур (мінус 70 градусів за Цельсієм). Вакцина Moderna не псується за стандартних температур холодильника – 2-8°C.

Зараз Moderna розробляє ще дві версії своєї вакцини, які мають діяти на нові варіанти коронавірусу.