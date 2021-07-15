ВООЗ оголосила про початок у світі третьої хвилі коронавірусу. Про це 15 липня заявив гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреісус.

За його словами, світ перебуває на ранній стадії третьої хвилі коронавірусу.

«Зараз тенденції змінилися, і зараз ми перебуваємо на ранній стадії третьої хвилі. Минулий тиждень став четвертим поспіль, коли кількість випадків Covid-19 росла у усьому світі. І після 10 тижнів спаду знову зростає кількість смертей», – заявив очільник ВООЗ.

За словами Гебреісуса, вірус продовжує розвиватися, що призводить до появи більшої кількості його штамів. Він додав, що варіант «Дельта» зараз присутній у понад 111 країнах, і ВООЗ очікує, що незабаром він стане домінуючим штамом Covid-19, що циркулює в усьому світі, якщо вже не став.

Йдеться про початок саме третьої хвилі глобальної пандемії. В окремих країнах про початок (а десь і про завершення) нової хвилі заявляли суттєво раніше. Для прикладу, Литва оголосила про початок третьої хвилі кілька днів тому. В той час, як МОЗ України заявило про завершення третьої хвилі епідемії Covid-19 в Україні ше наприкінці травня.

Глава ВООЗ також зазначив, що зараз, як і раніше спостерігається «шокуюча диспропорція в глобальному розподілі вакцин» – багато країн досі не отримали вакцину, а в більшості країн її недостатньо.

На тлі масової вакцинації в заможних країнах епідемія пішла на спад. Так, у більшості європейських країн кількість інфікованих, госпіталізованих й померлих від коронавірусу людей суттєво знизилася до минулорічних показників, тому деякі держави ЄС послаблюють карантин. Проте ВООЗ вже довгий час попереджала, що штам «Дельта» може стати причиною нової смертоносної хвилі.