Шотландські фанати на Чемпіонаті Європи з футболу

ВООЗ заявила, що натовпи футбольних фанів, що збираються на стадіонах, пабах і барах, щоб подивитися футбольні матчі чемпіонату Європи, викликали зростання кількості випадків Covid-19 у Європі. Про це пише The New York Times.

За даними ВООЗ, кількість випадків зараження Covid-19 в Європі за тиждень виросло на 10% після двох місяців спаду, а ризик нової хвилі зростає.

«Нам потрібно дивитися не тільки на самі стадіони. Нам потрібно подивитися, як люди туди добираються: їдуть вони в великих, переповнених колонах автобусів? А коли вони залишають стадіони, чи йдуть вони в переповнені бари та паби, щоб подивитися матчі?», – заявила старша офіцерка з надзвичайних ситуацій ВООЗ Кетрін Смоллвуд.

NYT пише, що в Шотландії понад 2 тис. осіб отримали позитивний результат тестування на коронавірус після перегляду гри Євро-2020 на стадіоні, у фан-зоні або в пабі.

Майже дві третини цих випадків були пов'язані з грою Євро-2020 в Лондоні в середині червня. Також велика група уболівальників з Фінляндії заразилася після поїздки в Санкт-Петербург, щоб подивитися гру своєї команди.

Нагадаємо, що чемпіонат Європи з футболу стартував 11 червня. Чвертьфінали турніру зіграють протягом 2-3 липня. Півфінали заплановані на 6 та 7 липня (обидва матчі на 22:00 у Лондоні). Фінал відбудеться 11 липня (неділя) о 22:00 також у Лондоні.