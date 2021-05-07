Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що Україна вийшла з третьої хвилі пандемії коронавірусу. Про це очільник МОЗ написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, від завтра в Україні не залишиться жодного регіону з «червоним» рівнем епіднебезпеки.

«Нарешті можу констатувати, що ми вийшли з третьої хвилі пандемії. З завтрашнього дня в Україні не залишиться жодного регіону з "червоним" рівнем епіднебезпеки. Сьогодні відбудеться засідання комісії ТЕБ та НС і вже завтра виведемо Сумську область», – розповів очільник МОЗ.

Міністр охорони здоров'я заявив, що «тільки нам (МОЗ) і Богу відомо, як ми зуміли втримати ситуацію під контролем».

Степанов повідомив, що третя хвиля забрала найбільше життів проти перших двох. Перші тижні вірус розвивався «шаленими темпами», кінець березня й початок квітня були найпіковішими.

«Усвідомлювали, що нам може не вистачити кисню, щоб забезпечити всю країну. Потужності на Львівському хімічному заводі не витримували та в якийсь момент частина виробничих потужностей зупинилась. Проте за ніч вдалося їх відновити. Ми весь тиждень у цілодобовому режимі розподіляли кисень по медзакладах і не залишили без кисню жодного», – розповідає глава МОЗ.

Степанов наголосив, що попри покращення ситуації зараз «надзвичайно важливо» не розслаблятися, а продовжувати дотримуватися протиепідемічних правил на вихідних.