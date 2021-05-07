Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Сумську область невдовзі можуть вивести із «червоної» зони карантину – це останній регіон, де введений локдаун через коронавірус. Про це він розповів на брифінгу в п’ятницю, 7 травня.

За його словами, Міністерство охорони здоров’я запропонує скасувати «червону» карантинну зону в Сумській області вже в п’ятницю, 7 травня. Однак, коли саме відбудеться засідання державної комісії ТЕБ і НС наразі невідомо.

«Залишилася лише Сумська область. Водночас, за індикаторами, які ми отримали сьогодні зранку, цей регіон може бути виведений з "червоного" рівня епіднебезпеки», – зазначив Ляшко.

Нагадаємо, що 6 травня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вивела з «червоної» зони Запорізьку та Полтавську область. Обмеження, передбачені для «жовтої» зони, в регіонах почнуть діяти вже з 7 травня.