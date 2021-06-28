ВООЗ цими вихідними зафіксувала найменшу кількість нових випадків коронавірусу в світі з лютого, але застерегла, що штам «Дельта», який зараз присутній у 92 країнах, може стати причиною нової смертоносної хвилі. Про це пише The Guardian.

На тлі масової вакцинації в заможних країнах епідемія пішла на спад. Так, у більшості європейських країн кількість інфікованих, госпіталізованих й померлих від коронавірусу людей суттєво знизилася до минулорічних показників, тому деякі держави ЄС послаблюють карантин.

Незважаючи на це Німеччина вже закрила кордони для громадян Португалії, оскільки там понад 70% нових випадків вже припадає на «Дельту».

Також у декількох регіонах Іспанії, зокрема в Каталонії, вже зареєстровано 20% випадків зараження новим штамом. Фахівці прогнозують, що «Дельта» може стати домінуючим штамом в регіоні протягом двох-чотирьох тижнів.

Аналогічна ситуація очікується і в Греції вже до середини серпня. Країні влітку може знадобитися введення суворих локальних обмежень в районах з низьким охопленням населення вакцинацією, де спостерігатиметься різкий ріст заражень.

Поза Європою «Дельта» вже вирує в Індонезії, де днями був зафіксований рекорд захворюваності – більше 21 тис. нових випадків. Подібні сплески вже відбуваються по всьому регіону, зокрема, в Таїланді та Малайзії. А також у Росії, де столиця вже кілька днів поспіль фіксує рекорди смертності від Covid-19.

Також через «Дельту» уряди Австралії та Нової Зеландії посилили карантинні обмеження. А в Ізраїлі знову ввели вимогу обов’язкового носіння захисних масок в приміщеннях через зростання рівня захворюваності в країні.

Крім того, протягом минулого тижня кількість нових випадків коронавірусу зросла на 25% по всій Африці. Через новий сплеск прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді закликав 940 млн дорослого населення не вагатися й зробити щеплення якомога швидше на тлі поширення «Дельти» в деяких штатах.

Однією з причин такого спалаху науковці називають новий штам коронавірусу, який має подвійну мутацію. Перша із мутацій подібна до штаму, раніше виявленого у США, а інша схожа на бразильський та південноафриканський варіанти.

Мутація E484Q, яка подібна до мутації E484K, виявленої на бразильському та південноафриканському варіантах, може змінити частини білка сполучення коронавірусу. Сам цей білок вірус використовує для контакту з клітинами людини.