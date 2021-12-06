Жінка отримувала повну передплату за одяг, проте його не надсилала

У Чернівецькій області кіберполіцейські викрили 33-річну жінку, яка ошукала близько 100 користувачів соцмереж. За версією слідства, буковинка розміщувала в інтернеті оголошення з продажу одягу, а коли знаходила покупців, просила їх скинути повну передплату. Жінка отримувала кошти й припиняла спілкування з потерпілими, а товар, звісно, не відправляла.

Про шахрайську схему повідомила прес-служба поліції в понеділок, 6 грудня. Про те, як виявили жінку, там не повідомляють. Відомо, що вона встигла ошукати 100 громадян, збитки наразі встановлюють.

«Шахрайську схему 33-річної буковинки задокументували співробітники відділу протидії кіберзлочинам. Правоохоронці провели обшук вдома у зловмисниці та вилучили ноутбук, карту пам’яті, мобільний телефон, банківські карти різних фінансових установ, SIM-картки та чорнові записи», – йдеться в повідомленні поліції.



Наразі за фактом шахрайства відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 ККУ. Якщо вину жінку доведуть, їй загрожує три роки позбавлення волі.