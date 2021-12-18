Юлія Драпата хворіла коронавірусом сім місяців і 13 днів

Чернівчанка Юлія Драпата потрапила до Національного реєстру рекордів України за «найтриваліший офіційно підтверджений безперервний перебіг Covid-19». Загалом вона хворіла коронавірусом сім місяців і 13 днів, повідомила представниця Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова.

У свідоцтві, яке чернівчанка отримала в суботу, 18 грудня, вказано, що вона нездужала у період із 2 листопада 2020 року до 15 червня 2021 року.

«Із медичної точки зору пояснення цій аномалії поки що немає», – наголосила Вєтрова.

В коментарі «Главкому» Юлія Драпата розповіла, що коронавірус у неї виявили в Німеччині. Туди вона поїхала на лікування лімфоми.

«Я боролася з лімфомою і поїхала на хіміотерапію до Німеччини. Там мені зробили тест, а ввечері неочікувано прийшов позитивний результат», – розповіла вона.

Жінка змушена була повернутися з Німеччини додому. Згодом у неї з’явилися симптоми коронавірусу: вона втратила нюх, також у жінки діагностували 15% ураження легенів. Температури не було, але була задишка і боліла голова. За місяць симптоми пройшли, але результати ПЛР-тестів упродовж кількох місяців були позитивними. Юлія Драпата розповіла, що лікарі, коли чули про такий тривалий ковід, то «розводили руками».

Родина Юлії – чоловік та двоє синів – також перехворіли на Covid-19, але всі одужали за два тижні. Вона ж чекала на негативний результат понад півроку. Увесь цей час ні з ким не спілкувалася, а гуляти виходила лише у двір. Чернівчанка розповіла, що після чотирьох місяців хвороби її запевнили, що вона не поширює вірус, але додала, що попри це страх її не покидав.

Жінка розповіла, що наразі відчуває наслідки коронавірусу. Щоправда, антитіла до нього вже з’явилися у крові.

«Повернулися головні болі, були проблеми з нирками, постраждали легені. Організм виснажився, це дається взнаки», – додала Юлія Драпата.

Жінка пояснила, що погодилася зареєструвати свою рекордно довгу хворобу, аби на цей випадок звернули увагу та, можливо, розробили протоколи лікування для пацієнтів, котрі тривало хворіють на Covid-19, оскільки зараз медична система України допомагати таким хворим не готова.