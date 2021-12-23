Алгоритм, як жінкам стати на облік, обіцяють розробити до кінця 2021 року

Жінок з нового переліку спеціальностей будуть призивати для несення військової служби у випадку введення воєнного стану або в особливий період під час мобілізації. Про це заявив на брифінгу в четвер, 23 грудня, начальник управління персоналу штабу ЗСУ Роман Горбач, інформує УНН.

«Прийнято закон, яким врегульовується питання постановки на військовий облік, в тому числі жінок. Дійсно, в мирний час відбувається так зване накопичення людського ресурсу, проводиться якісна та кількісна характеристика військово-облікових спеціальностей для того, щоб ми могли зрозуміти. І тільки в крайній потребі такі військові спеціалісти, жінки, будуть використані на військову службу. Дійсно, у разі введення воєнного стану, або в особливий період під час мобілізації», – сказав він.

Водночас він зазначив, що за 6 хвиль мобілізації в Україні призвали майже 200 тис. осіб, і жодна жінка без її згоди на цю службу не потрапила.

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний, якого цитує «Інтерфакс-Україна», пояснив, що новий указ, який вимагає від жінок понад 100 професій стати на військовий облік, уже назрів. Він дасть змогу військовим бачити жінок, яких можливо залучати під час захисту України.

«Я хочу заспокоїти жінок, що я за гендерну рівність і повністю це підтримую: вже завтра не треба бігти до військкомату, не треба займати чергу, не треба шукати когось, хто допоможе це все зробити, ми це робитимемо планово, поступово, і все буде добре», – наголосив Залужний.

Як інформував ZAXID.NET, напередодні з’явився наказ Міністерства оборони, яким було розширено перелік професій, який зобов’язує жінок стати на військовий облік.

У переліку є багато поширених професій, зокрема лікарі, програмісти, юристи та водії. Проте там можна знайти й, здавалося б, доволі далекі від військової сфери професії – фотографів, бібліотекарів та навіть фахівців у галузі страхування. Повний перелік професій можна побачити перейшовши за посиланням.

Інформація про розширення списку викликала чималий суспільний резонанс.

Хто такі військовозобов'язані?

Згідно з законом про військовий обов'язок і військову службу, це люди, які перебувають у запасі для комплектування Збройних сил та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави.

Стати на військовий облік є обов'язком для представниць перелічених професій, якщо вони підходять за станом здоров'я та віком (від 18 до 60 років).