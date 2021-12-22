Міністерство оборони України суттєво розширило перелік професій, який зобовʼязує жінок стати на військовий облік. Відповідний алгоритм відомство обіцяє розробити вже до кінця 2021 року.

Відповідний перелік професій можна переглянути у наказі Міноборони від 11 жовтня, який набув чинності відносно нещодавно – 17 грудня.

Відповідно, наказ затверджує перелік професій, які є спорідненими зі військово-обліковими спеціальностями. Якщо професія входить до розширеного списку – жінка зобовʼязана стати на військовий облік. Граничний вік перебування в запасі та у військовому резерві – 60 років.

У списку є чимало професій, зокрема водії, будівельники, юристи, медики, фінансисти, менеджери та інші. Крім них, до списку також додали журналістів, операторів, піарників, бібліотекарів, перекладачів, видавців тощо.

Тепер роботодавець має контролювати, щоб жінки, які вже працюють в компанії, стали на облік. Військово-облікові документи перевірятииуть і при прийнятті на роботу. За порушення цих норм можуть оштрафувати.

Радниця заступника міністра оборони Наталія Воронкова розповіла «Громадському радіо», що алгоритм, як жінкам стати на військовий облік, мають розробити до кінця наступного тижня. Відповідна інформація з’явиться на сайті військкоматів або Міноборони.