Сервіс міститиме дані з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобовʼязаних та резервісті

Міністерство борони України анонсувало у порталі держпослуг «Дія» запуск сервісу Military ID – електронного центру комплектування та соціальної підтримки, який має запрацювати у 2022 чи 2023 році.

Сервіс міститиме дані з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобовʼязаних та резервістів.

«Уже закладено засади для цифровізації процесів військового обліку як на рівні територіальних центрів комплектування (колишні військкомати) та соціальної підтримки, так і у системі ведення військового обліку у державі. Це дозволить у короткостроковій перспективі замість паперового документа мати Military ID-номер. Він формуватиметься під час внесення даних людини до реєстру – генеруватиметься унікальний запис, який ніколи не повторюватиметься у іншої людини», – розповів міністр оборони Андрій Таран, якого цитує прес-служба відомства.

Міноборони та Міністерство цифрової трансформації зараз розробляють спільний наказ щодо порядку обміну інформацією між порталом «Дія» та реєстром. Також Міноборони розпочало інтеграцію з іншими держреєстрами, наприклад з базою Держміграційної служби.

Сервіс дозволить в онлайн-режимі змінити реєстрацію місця проживання, побачити інформацію про включення особи до реєстру, номер облікового запису в ньому тощо.

Міністр пояснив, що наразі розробляють спільний наказ Міноборони та Мінцифри. Окрім того, триває процес інтеграції з Державною міграційною службою, а далі планують співпрацювати з реєстрами інших держорганів.

У Мінцифри розповіли, що на порталі Дія можна буде перевірити дані про військовий облік, а у випадку якщо є якась помилка, – можна зробити запит, щоб її виправити. Крім того, якщо у людини старий військовий квиток та про нього немає даних у електронному реєстрі, – вона може подати паспортні дані та дані військового квитка та отримати номер в реєстрі. Тоді дані будуть підтягуватися.

У відомстві також додали, що кваліфікований електронний підпис (КЕП) буде потрібен лише для того, щоб авторизуватися на порталі «Дія» та потрапити в кабінет громадянина.